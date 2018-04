SNCF : le député Gabriel Attal appelle à sortir de la "gréviculture"

publié le 02/04/2018 à 17:01

Gabriel Attal, a appelé lundi 2 avril à "sortir de la gréviculture". "Je ne comprends pas cette grève", qui va "être dure pour les Français", sur une "réforme annoncée depuis un certain temps, l'ouverture à la concurrence a été actée en 2015 et il n'y a pas eu de mobilisation à cette époque, et alors qu'il y a eu des concessions annoncées par la ministre" des Transports, a déclaré le député La République En Marche (REM) sur France Inter.



Sur l'ouverture à la concurrence, "des annonces ont été faites, cela ne sera pas par ordonnances, il y a un calendrier nouveau", et "sur la portabilité des droits des salariés, c'est important ce qui a été annoncé" avec un "sac à dos social" pour les cheminots pouvant être transférés dans de nouvelles sociétés reprenant des lignes, a insisté Gabriel Attal.

La grève a été annoncée "avant même" que le plan du gouvernement ne soit dévoilé, a critiqué l'élu des Hauts-de-Seine, pour lequel "il y a une opposition de principe, un conservatisme" face à une réforme qui sera "votée, adoptée". À ses yeux, "l'important serait peut-être de sortir de la gréviculture".

La "gréviculture", un terme qui fait réagir

"Ce petit monsieur Gabriel Attal utilise donc le mot "gréviculture" pour mépriser ceux qui luttent pour défendre une haute exigence du service public. Ce terme "gréviculture" a été inventé et utilisé par les Le Pen père et fille", a tweeté l'insoumis Alexis Corbière. "Votre obsession constante et inquiétante pour les Le Pen vous fait raconter n'importe quoi. D'où vient le terme ? De la CFDT", a riposté Gabriel Attal.



Gilles Le Gendre, également porte-parole des députés REM, a, lui, jugé sur franceinfo qu'"une moitié de l'entreprise est entraînée dans une grève manifestement par des vocations jusqu'auboutistes". Interrogé sur une éventuelle coagulation des conflits (SNCF, fonction publique, hôpitaux, privé), Gilles Le Gendre a répondu "aucune de ces sources de conflits n'ont de lien, sauf quand on y voit la CGT, qui cale les stratégies de grève par exemple dans l'énergie exactement sur celle des trains".