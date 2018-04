publié le 02/04/2018 à 08:51

La grève perlée de la SNCF démarre officiellement ce lundi 2 avril. Si le trafic s'annonce quasi normal en ce lundi de Pâques, le ton va considérablement se durcir avec notamment un "mardi noir" attendu sur les rails. La première salve du mouvement s'annonce particulièrement suivie alors que 77% des conducteurs devraient être en grève.



"Je fais un pari sur l'intelligence des Français qui savent très bien qu'on est dans un statu-quo intenable. C'est un statu-quo maintenu par les gouvernements précédents qui n'ont pas eu le courage de faire cette réforme. La réforme est pour les usagers", lance Jean-Baptiste Djebbari, député REM de la deuxième circonscription de Haute-Vienne et rapporteur sur la loi ferroviaire.

Il dénonce alors une "pratique syndicale" obsolète dorénavant : "C'est une conception qui ne devrait plus avoir cours. On devrait avoir un syndicalisme qui est beaucoup plus constructif et qui cesse d'être réfractaire par principe", déplore-t-il évoquant dès lors un "front syndical qui n'est pas uni". Avant d'ajouter : "Il y a le dialogue social qui ne fonctionne pas à la SNCF. Il y a 9.000 mandats syndicaux à la SNCF, soit 2.200 syndicalistes à temps plein".