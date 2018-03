publié le 22/03/2018 à 07:12

Ces agapes hautement politiques se déroulent deux à trois fois par mois dans le "Salon des portraits" du Château, au rez-de-chaussée du palais de l'Élysée. Le magazine L'Express a enquêté dessus cette semaine.



Autour du président de la République, qui arrive systématiquement le dernier (apprend-on), s'y retrouvent, depuis les premières semaines du quinquennat, une poignée de ses soutiens de la première heure : des ministres Gérard Collomb et Benjamin Griveaux, au chef de file des députés "Marcheurs" Richard Ferrand, à l'ami et conseiller d'Emmanuel Macron, Philippe Grangeon.

Quelques "grognards" auxquels se sont ajoutés, depuis la rentrée, les alliés du MoDem François Bayrou et Marielle de Sarnez (seule femme parmi les convives), mais aussi bien sûr le chef du gouvernement Édouard Philippe, ainsi, que plus récemment, ses deux comparses, les ex-LR Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, et même le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, qui a fini au mois de février par trouver sa place dans ce "saint des saints".

Les discussions s'éternisent parfois tard le soir. On discute surtout méthode. On fait remonter quelques doutes ou quelques interrogations. Comme Jacques Mézard, sur la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires.



En janvier Emmanuel Macron sondait encore ses convives sur l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ; en février, sur les élections municipales à venir.



Reste une constante chez lui : "Il ne donne jamais raison à personne", comme l'écrit L'Express. Pas sur le moment en tout cas. Prochain rendez-vous lundi 26 mars.