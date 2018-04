publié le 04/04/2018 à 03:34

Bruno Retailleau, sénateur vendéen, se distingue de la vision du président des Républicains sur les mesures à prendre en matière de terrorisme. Sur la question d'un rétablissement de l'état d'urgence, réclamé par Laurent Wauquiez après les attentats dans l'Aude le 23 mars dernier, Bruno Retailleau, invité de France Bleu Loire Océan le 27 mars dernier, a une approche différente.



Pour le sénateur vendéen, il faut simplement appliquer la loi existante. Il se dit malgré tout pour le rétablissement de la "double peine". "Un étranger qui, sur le sol français, commet un délit ou un crime, doit être expulsé", assure-t-il. Interrogé par Les Échos, le 27 mars dernier sur la réforme constitutionnelle souhaitée par Emmanuel Macron, le président du groupe LR du Sénat a minimisé l'importance du non-cumul des mandats dans le temps que Gérard Larcher jugeait être la ligne rouge pour le Sénat.

Alors que les députés ont donné ce mardi 3 avril au soir en commission leur feu vert à une série d'amendements promis par le gouvernement sur l'ouverture à la concurrence de la SNCF, dans le cadre du projet de loi sur le pacte ferroviaire, Bruno Retailleau y semble favorable.

Interrogé par Ouest France le 27 janvier dernier, il assurait que "ce n’est pas une privatisation, l’autorité organisatrice restant la Région". Pour lui, "expérimenter pour préparer 2023, c’est raisonnable et prudent et l’ouverture à la concurrence a déjà commencé, avec les cars Macron, qui taillent des croupières au TER". Il donnera également son opinion sur la grève perlée organisée à la SNCF face à Élizabeth Martichoux.





Bruno Retailleau répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr