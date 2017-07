"À Simone Veil, la patrie reconnaissante !", lance Alba Ventura

publié le 06/07/2017 à 08:30

Simone Veil va donc faire son entrée au Panthéon. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé mercredi 5 juillet lors de l'hommage national célébré aux Invalides, à Paris. "À Simone Veil, la patrie reconnaissante !", si l'on doit, pour l'occasion, adapter la devise qui figure sur le fronton du Panthéon ("Aux grands hommes la patrie reconnaissante"). Simone Veil c'est une icône.



Pour les français, elle était déjà au Panthéon (de son vivant). Parce qu'en prononçant son nom, on convoque tout à la fois : la patrie, la laïcité, la fraternité, l'héroïsme, le rassemblement, la parité, la Nation, la République, l'esprit de résistance. Simone Veil fait partie de notre patrimoine commun, depuis longtemps déjà. Elle est l'image du courage. C'est ce chignon, cette austérité, ce visage de madone.



C'est difficile de dire que Simone Veil nous a marqué pour telle raison plutôt qu'une autre. Rien dans son parcours ne laisse indifférent. Qu'il s'agisse de son adolescence à Auschwitz, de la Shoah, de cette souffrance où elle a sans aucun doute puisé sa force et sa ténacité, de son passage à la présidence du Parlement européen ou de son entrée sous la coupole des "Immortels" à l'Académie française, de son engagement auprès des malades du sida, des handicapés, des prisonniers, un aspect que l'on connait moins, et bien sûr de sa loi sur l'avortement.