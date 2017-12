publié le 12/12/2017 à 09:09

Ségolène Royal ne se ferme aucune porte. Coutumière de sorties bienveillantes à l'égard d'Emmanuel Macron depuis la campagne présidentielle, l'ancienne ministre de l'Environnement sous la présidence de François Hollande a été interrogée par Paris Match sur un éventuel retour à la tête d'un ministère et s'est vue attribuer ces propos : "Je ne dis pas plus jamais, mais ça dépend où".



Au micro de RTL, mardi 12 décembre, elle assure ne pas avoir "exactement dit ça", mais ne réfute pas le fond de la pensée : "Quand on est encore engagé dans l'action publique, ce que je suis, on ne ferme jamais aucune porte. C'est un principe. Sinon, ça fait capricieux".

Désormais ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique depuis septembre 2017, Ségolène Royal assure se plaire dans ses nouvelles fonctions. "On verra ce que la vie apporte", ajoute-t-elle malgré tout.