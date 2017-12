publié le 12/12/2017 à 08:30

Elle ne prend pas position, mais ne manque pas de tacler l'un des acteurs majeurs de cet épineux feuilleton. Ségolène Royal, au micro de RTL mardi 12 décembre, était invitée à s'exprimer sur le rapport très attendu concernant la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. L'analyse des médiateurs, qui a fuité quelques heures, estime que la modernisation de l'actuel aéroport serait moins coûteuse que prévu et plus respectueux de la nature.



Si elle estime qu'elle "ne peut pas commenter" un rapport qui "n'est pas encore publié", elle reconnaît qu'il pourrait aller dans le sens d'un précédent compte-rendu qu'elle avait commandé lorsqu'elle était au gouvernement. "Je pense que ce sera à peu près les mêmes conclusions", a déclaré l'ex-ministre de l'Environnement qui, en 2016, avait appelé à "arrêter les frais". Malgré tout, elle se refuse à "prendre position sans avoir lu rapport" et "sans laisser le gouvernement réfléchir" sur les suites à donner. Elle dit ainsi vouloir éviter de "court-circuiter une décision gouvernementale" et mettre le feu aux poudres sur les milliers d'hectares de bocages occupés par 200 à 300 zadistes.

L'ancien premier ministre Jean-Marc Ayrault n'a pas fait preuve de la même retenue. En amont, il a prévenu Emmanuel Macron et Édouard Philippe qu'un renoncement au nouvel aéroport serait un "déni de justice". Une petite phrase qui surprend Ségolène Royal : "Je ne veux pas donner de leçons. Ceux qui en donnent, comme [Jean-Marc Ayrault], s'est bien gardé d'évacuer la zone pour procéder aux travaux. Pourtant, il avait la possibilité de le faire".

Une décision imminente

En parallèle à cette interview, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a déclaré sur France 2 qu'une "décision définitive" serait prise "d'ici quelques semaines". Il a ajouté : "C'est nécessaire parce qu'il faut donner de la visibilité et de la lisibilité à l'action publique. C'est le sujet de l'autorité de l'Etat, c'est le sujet de la règle de droit".



Deux jours auparavant, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot avait promis de prendre ses "responsabilités" en fonction de ce qu'il y a dans le rapport.