publié le 05/11/2017 à 16:22

Ségolène Royal l'a affirmé par deux fois : elle signera la tribune parue ce 5 novembre dans les colonnes du Journal du dimanche, dans laquelle cent personnalités féminines en appellent à Emmanuel Macron pour mettre en place un "plan d'urgence" contre les violences sexuelles. "Je réagis à cet appel qui est une excellente initiative, parce que des décisions très rapides peuvent être prises", a ajouté celle qui était l'invitée du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro dimanche 5 novembre.



Au coeur de la pétition en ligne, initiée par la militante féministe Caroline de Haas et la journaliste Giulia Foïs, plusieurs propositions sont listées pour mettre fin à ce fléau. Et selon l'actuelle ambassadrice des pôles arctique et antarctique, celles-ci "sont toutes excellentes". Ségolène Royal a d'ailleurs mentionné celle visant à instaurer un brevet sur la non-violence au collège, calqué sur le modèle du brevet de la sécurité routière, mis en place à la rentrée prochaine.

"Ce sujet doit être traité au plus au niveau de l'État", a-t-elle ajouté, précisant qu'elle signerait la pétition "dès la fin de l'émission".