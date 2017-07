Sécheresse : le cri d'alarme de la Confédération paysanne

publié le 03/07/2017 à 07:49

Les effets de la sécheresse printanière se font encore sentir dans les exploitations agricoles. Et les récentes pluies n'inverseront pas la tendance. Notamment au niveau des stocks pour nourrir les élevages. "Les gens n'auront pas assez de fourrage pour donner à manger à leurs animaux pendant l'hiver", déplore Laurent Pinatel, éleveur de bovins dans la Loire et porte-parole de la Confédération paysanne, qui décrit une grande détresse chez les agriculteurs.



Mercredi 5 juillet se tiendra une réunion du Conseil national de la Confédération paysanne. Une série de propositions va être faite; Et elles seront proposées au ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, dès le lendemain. "On pense notamment à l'interdiction de faucher les jachères, de broyer la paille, de gaspiller", détaille le porte-parole.

Un impact hétéroclite sur la France

"On sait que les Côtes-d'Armor sont très touchées, une partie de la façade atlantique, la région PACA en remontant sur les Alpes, une partie du grand-est... L’impact est assez hétéroclite", décrit Laurent Pinatel.

Il invite son ministre à "mettre dès à présent ses services sur le terrain", mais rappelle qu'il faut "que le Premier ministre débloque de l'argent". Une procédure existe : celle de calamité nationale qui recourt au fonds national des calamités agricoles, sur lequel et les paysans et l' État cotisent.