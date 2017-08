Dernier Conseil des ministres avant la pause estivale

publié le 09/08/2017 à 09:50

Le Président les avaient déjà conviés à un dîner à l'Élysée vendredi soir afin de "faire un point d'étape sur trois mois d'action, de transformation". Les ministres ont rendez-vous une nouvelle fois mercredi matin autour du chef de l'Etat pour un ultime Conseil des ministres avant de partir en vacances pour deux semaines.



Alors qu'Emmanuel Macron voit sa cote de popularité chuter, il prépare les "grands rendez-vous" qui attendent l'exécutif début septembre, comme la rentrée scolaire et universitaire, le déploiement d'une nouvelle politique du logement ou la préparation du budget 2018, très attendu après la potion amère infligée aux ministères pour boucler 2017.

Le prochain conseil des ministres est fixé au 28 août avec, entre temps, quelques jours de vacances pour les membres du gouvernement. Ceux-ci ont toutefois été priés de rester à distance raisonnable de leurs bureaux parisiens pour être en mesure de reprendre "immédiatement" du service si les circonstance l'imposaient.

Le chef de l'État lui-même s'absentera quelques jours aussi mais l'Élysée n'a précisé ni leur durée ni le lieu de villégiature du président.

Une popularité en berne à la veille de la rentrée

Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron ne partira pas en vacances l'esprit léger. Après les polémiques autour des APL et autour des anciennes activités controversées de la ministre du Travail Muriel Pénicaud, la vague de sondages du mois de juillet a sonné le glas d'un bref état de grâce avec un décrochage sans précédent sous la Ve République - mis à part en 1995 celui de Jacques Chirac qui, élu sur la promesse d'une réduction de la fracture sociale, avait donné un tour de vis à la sécurité sociale.



Et la rentrée sociale s'annonce agitée : le Parlement a donné il y a une semaine son feu vert au gouvernement pour réformer le code du travail par ordonnances, celles-ci devant être dévoilées le 31 août. Mais les syndicats opposés à cette réforme comptent de mobiliser. La CGT et SUD ont déjà appelé à une journée d'action le 12 septembre et les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon à un "rassemblement populaire" le 23.

Emmanuel Macron se félicite de "l'important travail parlementaire"

Emmanuel Macron ne s'est pas moins félicité lors du précédent conseil des ministres de "l'important travail parlementaire" mené ses trois derniers mois. Neuf textes ont été adoptés dont six l'ont été définitivement ou sont sur le point de l'être comme ceux sur les ordonnances ou sur la confiance dans la vie politique, avait souligné Christophe Castaner faisant valoir que "quelques fois l'oeil est attiré par le détail mais peut négliger l'essentiel".



S'il a multiplié les coups d'éclat diplomatiques, avec la réception de Vladimir Poutine à Versailles et celle de Donald Trump sur les Champs-Elysées pour le défilé du 14 juillet, Emmanuel Macron s'est fait en revanche particulièrement discret sur la scène intérieure. Seule intervention majeure : un discours de philosophie politique devant le Congrès marqué pour l'essentiel par des réformes institutionnelles.



Le chef de l'État a laissé le lendemain à son Premier ministre Edouard Philippe le soin de détailler le catalogue des réformes envisagées, lors de sa déclaration de politique générale. Avec, à la clef, quelques couacs retentissant, comme la valse-hésitation sur la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages.