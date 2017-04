publié le 05/04/2017 à 12:53

"En politique, on n'est jamais fini. Regardez-moi !". Cette petite phrase publiée dans les colonnes de Libération le 18 novembre 2013 avait valu à Alain Juppé le grand prix Humour et Politique 2014. Une parole d'autodérision qui pourrait peut-être se retrouver dans la bouche d'autres personnalités publiques ? À en croire l'édition du 5 avril 2017 du Canard Enchaîné, c'est une possibilité. Et cette fois encore, c'est un ténor de la droite qui pourrait énoncer une telle prophétie.



"Je serai le premier à appeler à voter Macron contre Le Pen. Et, comme Fillon sera mort, je suis prêt à prendre immédiatement la tête de la droite pour mener la campagne des législatives. Car on peut les gagner ces législatives", rapporte Le Canard Enchaîné, citant Nicolas Sarkozy, qui souhaiterait en découdre à nouveau dans l'arène politique. Si cette situation se produisait réellement, ce ne serait pas la première fois que l'on assisterait à un retour aux affaires politiques de l'ancien chef de l'État.

Remplacé par François Hollande à l'Élysée en 2012, il avait déclaré se retirer de la vie politique, avant de faire volte-face et de se porter candidat à la primaire de la droite et du centre, en novembre 2016. Un scrutin dont il a été éliminé à l'issue du premier tour et qui a vu le sacre de son ancien "collaborateur" de Matignon, François Fillon. À l'annonce des résultats, il avait déclaré qu'il était "temps pour lui d'aborder une vie avec plus de passion privée, et moins de passion publique".