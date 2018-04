publié le 12/04/2018 à 15:37

Lutter efficacement contre les attaques terroristes menées au nom d'un islam radical, voilà un des défis prioritaires pour Emmanuel Macron. Lors de son interview accordée à Jean-Pierre Pernaut sur TF1 jeudi 12 avril, le président été interrogé sur la question de la sécurité des Français, notamment face à ce fléau qui a fait, depuis 2015, 245 morts sur le territoire. Notamment la question du salafisme et son interdiction, comme l'avait proposé par exemple Manuel Valls après les attentats dans l'Aude du 23 mars dernier.



"Ce fondamentalisme, cet islam radical, cet islamisme, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas tous les musulmans, mais c'est un problème", prévient d'abord le président. "Il y a des mosquées où des gens ne respectent pas les lois de la République, prêchent des choses qui ne sont pas conformes aux lois de la République et conduisent à la violence, répond le chef de l'État. Celles-ci seront fermées". Il rappelle que la loi sécurité et lutte contre le terrorisme promulguée en octobre dernier "le prévoit explicitement" et annonce ensuite que trois mosquées ont été fermées depuis.

"On doit clarifier les règles de fonctionnement et de financement, poursuit-il en rappelant qu'il a reçu le prince héritier de l'Arabie saoudite cette semaine. Je lui en ai parlé, et nous allons prendre des décisions conjointes. Je veux que le financement étranger soit organisé sous le contrôle de l'État et transparent. Je ne veux plus de mosquées qui s'ouvrent avec des financements cachés. Je ne veux plus de gens qui utilisent l'argent du pèlerinage pour financer n'importe quoi."

Il ajoute : "Nous venons de voter une proposition de loi que je vais demain matin mettre en vigueur qui permet de mieux contrôler les écoles privées, en particulier hors contrat, avant qu'elles ne s'ouvrent mais aussi pendant (...) Donc on renforce le contrôle, on est intraitable, et on prendra toutes les mesures utiles pour lutter contre cet islamisme radical, mais ça s'accompagne aussi d'un plan de reconquête des endroits les plus difficiles, parce que les jeunes qui sont poussés dans cette situation sont parfois des jeunes à qui la République n'a plus rien proposé."



Enfin, pour se faire, Emmanuel Macron résume : "D'un côté il faut être intraitable sur cette réponse et de l'autre avoir une politique de retour du service publique dans ces quartiers, de retour de l'école, moins d'élèves par classe..."