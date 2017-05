publié le 25/05/2017 à 07:53

Est-on en train de vivre le premier couac depuis la nomination du gouvernement d'Édouard Philippe. Les anciennes activités professionnelles de Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des territoires, resurgissent depuis la parution le mercredi 24 mai d'un article du Canard Enchaîné. Les Mutuelles de Bretagne, dont Richard Ferrand était alors le directeur général, ont loué à partir de 2011 des locaux, à Brest, appartenant à une société détenue par sa compagne.



Doit-il démissionner comme l'a demandé Marine Le Pen ? "C'est à lui à en juger, je suis frappé par cette espèce d'hystérie, qui brusquement à partir d'une information dont personne ne connaît réellement les tenants et les aboutissants, conduit à cette espèce de chasse à l'homme." Pour Henri Guaino, qui a côtoyé Richard Ferrand à l'Assemblée nationale, le ministre est "honnête" et "sérieux". "Ce n'est pas une affaire d'argent public, ce n'est pas une affaire de marché public. Je suis choqué par l'espèce de folie de la transparence et de l'inquisition". "Il faut raison garder", plaide Henri Guaino quand sa famille politique, Les Républicains, veut saisir le Parquet financier, qui ne s'estime pas compétent. "C'est au parquet à regarder si tout ça tient debout. Pour l'instant, on n'a rien. Une entreprise privée a décidé de louer des locaux qui appartiennent à l'épouse de son dirigeant."



En jouant sur la suspicion générale, on va finir par détruire la vie politique Henri Guaino, candidat dissident dans la 2e circonscription de Paris Partager la citation





Une loi de moralisation politique est-elle nécessaire aux yeux d'Henri Guaino ? "En jouant sur la suspicion générale qui existe aujourd'hui vis-à-vis des responsables politiques, on va finir par détruire la vie politique. Qu'il y ait un certain nombre de choses à corriger sans doute, mais si on fait une loi sur la moralisation de la vie politique tous les ans, on va tomber dans un espèce d'ordre moral. Aujourd'hui, tout est mis sur le même plan. Embaucher son fils n'est pas la même chose qu'un détournement de fonds ou qu'une affaire de corruption."

Et de conclure avec une allusion qui n'est pas sans rappeler l'affaire Fillon. "Si le fils [de Richard Ferrand, ndlr] a effectivement travaillé, si ce n'était pas une façon détournée, comme chez d'autres, pour récupérer l'argent des enfants, c'est légal et ça n'est pas immoral."