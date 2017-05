Richard Ferrand, premier accroc du quinquennat ?

publié le 24/05/2017 à 21:55

Assiste-t-on au premier couac du quinquennat d’Emmanuel Macron. C’est la question qui se pose après les révélations du Canard enchaîné sur Richard Ferrand le 24 mai. Le ministre de la cohésion territoriale a effectué un montage financier avantageux avec sa compagne, alors qu'il siégeait à la tête des Mutuelles de Bretagne. L'organisme breton, à but non-lucratif, a loué en 2011 de nouveaux locaux commerciaux à Sandrine Doucen, avocate brestoise et compagne du député du Finistère.



"On va assister à un assez beau festival d’indignations collectives", commente Jean-Claude Dassier, "ce qu’on reproche à peu de chose près à monsieur Fillon, on les retrouve là". "C’est le caractère fictif de l’emploi [qui pose problème]" proteste Paolo Levi. "Rien est illégal dans cette affaire, dont on parle on rappelle que la proposition était la moins chère", s’indigne de son côté Philippe Besson, un proche du couple Macron. "Ça ne va pas dire que la justice ne va pas s’en saisir", prévient Virginie Le Guay.

On refait le monde avec :

- Virginie Le Guay, chef adjointe du service politique de Paris Match

- Jean-Claude Dassier, vice-président de Valeurs Actuelles

- Philippe Besson, écrivain

- Paolo Levi, correspondant de l’agence de presse ANSA