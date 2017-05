Présidentielle 2017 : à quelle heure RTBF, Le Soir, Bel RTL et La Libre annoncent-ils les résultats ?

publié le 07/05/2017 à 18:24

Toutes les élections sont concernées. En France, les médias et les instituts de sondages n'ont pas le droit de donner les premières estimations des résultats avant la fermeture de tous les bureaux de vote. Les derniers ferment leurs portes à 20 heures. Rien avant cette heure donc, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 75.000 euros.



Mais cet embargo ne concerne que les médias tricolores. Ce dimanche 7 mai, pour le second tour de l'élection présidentielle, les médias belges, eux, peuvent donner les estimations et résultats partiels avant 20 heures.

Que ce soit la RTBF, La Libre, Le Soir ou encore RTL Belgique, les Français peuvent se renseigner en amont via ces organes de presse étrangers. Face aux risques de fortes affluences sur les principaux sites belges et suisses, certains ont même anticipé. C'est le cas de Lalibre.be qui a par exemple annoncé avoir testé et renforcé ses serveurs pour éviter les surcharges avant le premier tour dimanche 23 avril.



De la même manière, les réseaux sociaux sont également un immense vecteur de diffusions de premiers chiffres. Mais il est formellement interdit, pour les internautes français, de briser l'embargo sur les résultats et les estimations. Toutefois, le hashtag #RadioLondres, devrait concentrer les publications de médias étrangers qui donneront des estimations avant 20h. Mais attention : beaucoup de twittos profitent de ce hashtag, sous couvert d'anonymat, pour propager de fausses informations.



Qui de Emmanuel Macron ou Marine Le Pen succédera à François Hollande et deviendra le/la huitième occupant(e) de l'Élysée de la Ve République ? Rendez-vous sur notre moteur de résultats à partir de 20 heures.





