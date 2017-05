publié le 07/05/2017 à 21:40

L'entourage du nouveau président Emmanuel Macron a fait savoir que celui-ci s'était brièvement entretenu par téléphone avec la candidate perdante, Marine Le Pen, à 19h50, peu avant l'officialisation des résultats. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont eu un échange téléphonique "bref" et "cordial" ce dimanche 7 mai au soir.



Le candidat d'"En Marche" devient donc le 8ème président de la Ve République après une victoire très nette sur la candidate du Front national. Cette dernière, qui a par ailleurs pris la parole tout de suite après l'annonce des résultats depuis le Chalet du lac à Paris a confirmé avoir appelé Emmanuel Macron "pour le féliciter pour son élection" et dit lui avoir "souhaité de réussir". La candidate frontiste a cependant affirmé que "les Français ont choisi un nouveau président de la République et ont voté pour la continuité".

Lors de son discours, Marine Le Pen a présenté son parti comme "la première force d'opposition" et fait savoir sa volonté "d'engager une transformation profonde" du FN "afin de créer une nouvelle force politique".