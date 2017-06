Découvrez les résultats des législatives 2017 dans le Territoire de Belfort

publié le 12/06/2017 à 02:34

Après la présidentielle, voici venu le temps des législatives. En jeu : la majorité d'Emmanuel Macron pour les cinq prochaines années. Dimanche 11 juin, 47 millions d'électeurs votaient pour désigner les 577 députés qui constituent l'Assemblée nationale. Ils sont pas moins de 7.877 candidats, dont un peu plus de 42% sont des femmes.



Dans la 2e circonscription du territoire de Belfort, Bruno Kern arrive largement en tête. Le candidat de La République En Marche possède 6 points d'avance sur le député sortant Michel Zumkeller (UDI). Dans la 1ere circonscription, le MoDem arrive en tête avec le candidat Christophe Grudler, qui recueille 31,83%. Il affrontera le candidat LR Ian Boucard au second tour, qui arrive second avec 23,70% des voix. Le second tour des législatives aura lieu le dimanche 18 juin.

Découvrez les résultats dans le département du Territoire de Belfort (90), circonscription par circonscription :





1ère circonscription

Bastien Faudot (PS) : 9,10% 2.110

Philippe Legros (DIV) : 1,86% 431

Anais Beltran (LFI) : 12,17% 2.821

Christophe Grudler (MoDem) : 31,83% 7.379 ballottage

Sabine Verdant (PCF) : 1,44% 334

Ian Boucard (LR) : 23,70% 5.493 ballottage

Christiane Petitot (EXG) : 1,05% 243

Mustafa Cetin (DIV) : 0,60% 139

Romain Lagache (DIV) : 0,00% 0

Jonathan Vallart (DIV) : 0,75% 175

Jean-Raphaël Sandri (FN) : 17,50% 4.057



2ème circonscription



Jean Parenty (PCF) : 1,46% 333

Marc Archambault (EXD) : 0,58% 133

Vincent Jeudy (EELV) : 6,49% 1.486

Bruno Kern (REM) : 29,88% 6.836 ballottage

Laurent Soler (LFI) : 11,56% 2.644

Jean-Marie Pheulpin (EXG) : 1,10% 252

Maude Clavequin (PS) : 5,93% 1.357

Laila Leroy (FN) : 15,34% 3.511

Jean-Christophe Muringer (DLF) : 2,21% 506

Michel Zumkeller (UDI) : 23,54% 5.386 ballottage

Philippe Marceau (DIV) : 0,73% 167

Noureddine Lemqaddeh (DIV) : 1,18% 270