publié le 11/06/2017 à 20:20

Vent de renouvellement sur l'Assemblée nationale. Dimanche 11 juin, 43 millions de citoyens français ont été appelés à voter pour les élections législatives 2017, un mois après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle. En tout, ce sont 7.877 candidats qui se sont présentés aux électeurs pour tenter de devenir député.



À 17 heures, la participation était de 40,75%, soit bien plus faible qu'en 2012 (48,31%). Le parti de la majorité présidentielle, la République en Marche (REM), est donné largement favori au niveau national. Pour l'emporter dès le premier tour, il faut réunir à la fois la moitié des suffrages exprimés et le soutien d'au moins 25% des inscrits. Le second tour aura lieu dimanche 18 juin.

Comme pour la présidentielle, 50.000 policiers et gendarmes seront mobilisés les dimanches 11 et 18 juin, pour le second tour, dans le cadre d'un dispositif sécuritaire renforcé sur fond de menace terroriste, selon le ministère de l'Intérieur.



Découvrez les résultats des législatives en Martinique (972) circonscription par circonscription :



1ère circonscription

L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Macouba, Gros-Morne, Le Lorrain, Le Marigot, Saint-Joseph, Sainte-Marie I, Sainte-Marie II, La Trinité.





Un duel opposera une ancienne présidente de Conseil général Josette Manin (DVG) à un ancien député DVG, Philippe Edmond-Mariette.



2ème circonscription

Case-Pilote, Le Carbet, Fort-de-France I, Fort-de-France II, Fort-de-France III Fort-de-France IX, Fort-de-France X, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Saint-Pierre, Schoelcher I, Schoelcher II.





Le député sortant (DVG) Bruno Nestor Azérot affrontera au second tour le maire (DVG) du Lorrain Justin Pamphile.



3ème circonscription

Fort-de-France IV, Fort-de-France V, Fort-de-France VI, Fort-de-France VII, Fort-de-France VIII, Le Lamentin I, Le Lamentin II, Le Lamentin III.





Serge Letchimy (DVG) malgré son score (60,17% des suffrages exprimés) est contraint à un second tour qui l'opposera à un candidat REG Francis Carole (16,58%), en raison d'une participation inférieure aux 25% des inscrits.



4ème circonscription

Les Anses-d'Arlets, Le Diamant, Ducos, Le François I, Le François II, Le Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Le Robert I, Le Robert II, Saint-Esprit, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Les Trois-Ilets, Le Vauclin.





Jean-Philippe Nilor (REG) sera opposé à la candidate (LR) Sylvia Saithsoothane.