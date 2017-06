publié le 11/06/2017 à 20:50

Dernière ligne droite pour cette longue période électorale. Un mois après la victoire d'Emmanuel Macron dans la course à l'Élysée, c'est l'heure des élections législatives. Les quelque 43 millions d'électeurs français étaient appelés à se rendre aux urnes afin de voter pour le député qu'ils souhaitent voir siéger à l'Assemblée nationale, dimanche 11 juin, pour le premier tour. Ils étaient, en tout, pas moins de 7.877 candidats à se présenter aux électeurs pour tenter de rejoindre l’hémicycle. Ils seront environ 500 à la fin.



Le parti qui devrait rafler le plus de sièges est celui de la majorité présidentielle. La République en Marche (REM) est donnée largement favorite au niveau national. La participation s'annonce toutefois faible. À 17 heures, elle était de 40,75%, soit près de 8 points de moins qu'en 2012. Pour l'emporter dès le premier tour, il faut réunir à la fois la moitié des suffrages exprimés et le soutien d'au moins 25% des inscrits. Le second tour aura lieu dimanche 18 juin.

Comme pour la présidentielle, 50.000 policiers et gendarmes seront mobilisés les dimanches 11 et 18 juin, pour le second tour, dans le cadre d'un dispositif sécuritaire renforcé sur fond de menace terroriste, selon le ministère de l'Intérieur.



Découvrez les résultats des législatives de l'île de La Réunion (974) circonscription par circonscription :



1ère circonscription

Saint-Denis I, Saint-Denis II, Saint-Denis III, Saint-Denis IV.



Au second tour s'affronteront la candidate socialiste Ericka Bareigts et le candidat Républicains Jean-Jacques Morel.



2ème circonscription

La Possession, Le Port , Saint-Paul I, Saint-Paul II, Saint-Paul III , Les Trois-Bassins.



Huguette Bello (DVG) sera face au candidat Républicain Cyrille Melchior dimanche prochain pour le second tour.



3ème circonscription

Les Avirons, Cilaos, Entre-Deux, L'Etang-Salé, Saint-Leu I, Saint-Leu II, Saint-Louis I, Saint-Louis II , Le Tampon I, Le Tampon II.



Jacquet Hoarau (DVD) et Nathalie Bassire (LR) se disputeront la 3ème circonscription.



4ème circonscription

Petite-Ile, Saint-Joseph I, Saint-Joseph II , Saint-Philippe, Saint-Pierre I, Saint-Pierre II, Saint-Pierre III , Sainte-Rose.



David Lorion (LR) fera face à Virginie Gobalou (DVG).



5ème circonscription

Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André I , Saint-André II, Saint-Benoît , Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Salazie.



Dans la 5ème circonscription, Jean Hugues Ratenon (DVG) et Daniel Gonthier (LR) vont devoir convaincre leurs électeurs respectifs.



6ème circonscription

Saint-André I, Saint-Denis VII, Saint-Denis IX, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne



Enfin, Nadia Ramassamy (LR) et Monique Orphé (REM) sont face à face pour leur siège de député.