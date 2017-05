publié le 07/05/2017 à 20:45

Entre soulagement et émotion, François Hollande n'a pas tardé à féliciter le vainqueur de l'élection présidentielle. Le président sortant et encore locataire de l'Élysée jusqu'au dimanche 14 mai, avait appelé à voter pour son ancien ministre de l'Économie. Il l'a appelé le 7 mai au soir, après l'annonce officielle des résultats, pour le "féliciter chaleureusement" après sa "large victoire".



Emmanuel Macron récolte en effet 65,5% des suffrages exprimés selon les estimations de Kantar Sofres-OnePoint. Il bat ainsi son adversaire, Marine Le Pen. La candidate du Front nationale n'a pas réussi à briser le plafond de verre et récolte 34,5% des voix au second tour de l'élection présidentielle.

Marine Le Pen a salué dimanche soir "un résultat historique et massif" pour le Front National. "Je serai à la tête du combat" des législatives, a ajouté la candidate FN devant ses partisans, rassemblés dans un restaurant du bois de Vincennes à Paris.



