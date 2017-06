Résultats législatives : Collard et Marie Sara au coude à coude dans le Gard

publié le 12/06/2017 à 12:08

Plus de 47 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes, dimanche 11 juin, un mois seulement après l'élection d'Emmanuel Macron. Parmi les 7.877 candidats, dont un peu plus de 42% de femmes, seuls 577 siégeront à l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. Comme pour la présidentielle, 50.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour sécuriser le scrutin.



À Paris, au Touquet ou encore à Tulle, les personnalités politiques se sont déplacées dans leurs bureaux de vote. Certains d'entre eux étaient par ailleurs candidats, à l'image des ministres et secrétaires d'État qui jouaient leur place au gouvernement en cas de défaite.

Découvrez les résultats dans le département du Gard (30), circonscription par circonscription :





1ère circonscription

Beaucaire, Bellegarde, Bouillargues, Caissargues, Fourques, Garons, Jonquières-Saint-Vincent, Milhaud, Nîmes, Vallabrègues, Rodilhan





Yoann Gillet (FN) : 10.423 voix 28,09% ballotage

Michel Flaisler (DIV) : 65 voix 0,18%

Thierry Procida (UDI) : 5.462 voix 14,72%

Hacen Boukhelifa (DVG) : 1.184 voix 3,19%

Yannick Battefort (LFI) : 3.688 voix 9,94%

Isabelle Leclerc (EXG) : 226 voix 0,61%

Deniz Ozdemir (DIV) : 79 voix 0,21%

Dominique Andrieu Bonnet (EELV) : 1.135 voix 3,06%

Nasser Mohamedi (ECO) : 178 voix 0,48%

Françoise Dumas (REM) : 10.549 28,43% ballotage

Jean-Paul Boré (DIV) : 760 voix 2,05%

Tristan Seguin (DIV) : 189 voix 0,51%

Pascaline Fostyk (DLF) : 647 voix 1,74%

Sylvette Fayet (PCF) : 2.050 voix 5,52%

Lysiane Coillet-Matillon (ECO) : 475 voix 1,28%





2ème circonscription

Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aspères, Aubais, Aubord, Aujargues, Beauvoisin, Bernis, Boissières, Le Cailar, Calvisson, Codognan, Congénies, Fontanès, Gallargues-le-Montueux, Générac, Le Grau-du-Roi, Junas, Langlade, Lecques, Mus, Nages-et-Solorgues, Saint-Clément, Saint-Dionizy, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d'Aigouze, Salinelles, Sommières, Souvignargues, Uchaud, Vauvert, Vergèze, Vestric-et-Candiac, Villevieille





Gilbert Collard (FN) : 13 991 voix 32,27% ballotage

Danielle Floutier (LFI) : 5.665 voix 13,07%

Geneviève Bourrely (DLF) : 502 voix 1,16%

Béatrice Leccia (EELV) : 1.296 voix 2,99%

Rodolphe Brun (ECO) : 594 voix 1,37%

Stéphane Manson (EXG) : 318 voix 0,73%

Christel Médiavilla (EXD) : 284 voix 0,66%

Timothy Broadbent (ECO) : 0 voix 0,00%

Nathalie Juchors (DIV) : 214 voix 0,49%

Pascale Mourrut (LR) : 6.165 voix 14,22%

Marie Sara (REM) : 13.943 voix 32,16% ballotage

Julie Schlumberger (DIV) : 384 voix 0,89%





3ème circonscription

Les Angles, Aramon, Argilliers, Bagnols-sur-Cèze, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Collias, Comps, Connaux, Domazan, Estézargues, Fournès, Gaujac, Laudun-l'Ardoise, Lirac, Meynes, Montfaucon, Montfrin, Orsan, Le Pin, Pouzilhac, Pujaut, Remoulins, Rochefort-du-Gard, Roquemaure, La Roque-sur-Cèze, Sabran, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Sauveterre, Saze, Sernhac, Tavel, Théziers, Tresques, Valliguières, Vénéjan, Vers-Pont-du-Gard, Villeneuve-lès-Avignon, Saint-Paul-les-Fonts





Jean Isnard (DLF) : 513 voix 1,17%

Léa Comushian (PCF) : 833 voix 1,91%

Muriel Dherbecourt (LR) : 5.315 voix 12,16%

Marie-Pierre Mercier (EELV) : 1.601 voix 3,66%

Thierry Barnabé (DIV) : 355 voix 0,81%

Marc Viot (ECO) : 467 voix 1,07%

Monique Tezenas Du Montcel (FN) : 10.001 voix 22,88% ballotage

Anthony Cellier (REM) : 14.832 voix 33,93% ballotage

Jean Egea (EXG) : 281 voix 0,64%

Geneviève Sabathé (LFI) : 5.084 voix 11,63%

Patricia Garnero (DVD) : 1.313 voix 3,00%

Alexandre Pissas (DVG) : 2.935 voix 6,71%

Frédérique Louvard-Hilaire (DVG) : 186 voix 0,43%



4ème circonscription

Aiguèze, Alès, Allègre-les-Fumades, Aubussargues, Barjac, Baron, La Bastide-d'Engras, Belvézet, Bouquet, Bourdic, Brignon, Brouzet-lès-Alès, La Bruguière, La Calmette, Carsan, Castelnau-Valence, Collorgues, Cornillon, Courry, Cruviers-Lascours, Deaux, Dions, Euzet, Foissac, Fons-sur-Lussan, Fontarèches, Le Garn, Garrigues-Sainte-Eulalie, Goudargues, Issirac, Laval-Saint-Roman, Lussan, Les Mages, Martignargues, Le Martinet, Méjannes-le-Clap, Méjannes-lès-Alès, Meyrannes, Molières-sur-Cèze, Mons, Montclus, Monteils, Montignargues, Moussac, Navacelles, Ners, Les Plans, Pont-Saint-Esprit, Potelières, Pougnadoresse, Rivières, Rochegude, Rousson, La Rouvière, Saint-Alexandre, Saint-Ambroix, Sainte-Anastasie, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-André-d'Olérargues, Saint-Brès, Saint-Césaire-de-Gauzignan, Saint-Chaptes, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Denis, Saint-Dézéry, Saint-Etienne-de-l'Olm, Saint-Florent-sur-Auzonnet, Saint-Geniès-de-Malgoirès, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-Jean-de-Ceyrargues, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, Saint-Jean-de-Valériscle, Saint-Julien-de-Cassagnas, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Julien-les-Rosiers, Saint-Just-et-Vacquières, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Maurice-de-Cazevieille, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Privat-de-Champclos, Saint-Privat-des-Vieux, Saint-Victor-de-Malcap, Salazac, Salindres, Sauzet, Servas, Seynes, Tharaux, Vallérargues, Verfeuil, Vézénobres





Rose-Marie Cohen (ECO) : 605 voix 1,39%

Brigitte Roullaud (FN) : 9.364 voix 21,44% ballotage

Valérie Meunier (LR) : 4.991 voix 11,43%

Dirk Offringa (EELV) : 667 voix 1,53%

Rachid Nekaa (DVD) : 180 voix 0,41%

Patrice Ciuti (EXG) : 323 voix 0,74%

Claude Cerpedes (PCF) : 3.007 voix 6,88%

Marie-Noëlle Bidin (DIV) : 341 voix 0,78%

Lucie Rousselou (LFI) : 5.427 voix 12,42%

Fabrice Verdier (PS) : 7.211 voix 16,51%

Annie Chapelier (REM) : 10.661 voix 24,41% ballotage

Thierry Tournaire (ECO) : 276 voix 0,63%

Didier Bonneaud (ECO) : 164 voix 0,38%

Christophe Gache (DVG) : 298 voix 0,68%

Sylvie Barbe (ECO) : 164 voix 0,38%





5ème circonscription



Aigremont, Alès, Alzon, Anduze, Arphy, Arre, Arrigas, Aujac, Aulas, Aumessas, Avèze, Bagard, Bessèges, Bez-et-Esparon, Blandas, Boisset-et-Gaujac, Bonnevaux, Bordezac, Boucoiran-et-Nozières, Bragassargues, Branoux-les-Taillades, Bréau-et-Salagosse, Brouzet-lès-Quissac, La Cadière-et-Cambo, Campestre-et-Luc, Canaules-et-Argentières, Cannes-et-Clairan, Cardet, Carnas, Cassagnoles, Causse-Bégon, Caveirac, Cendras, Chambon, Chamborigaud, Clarensac, Colognac, Combas, Concoules, Conqueyrac, Corbès, Corconne, Crespian, Cros, Domessargues, Dourbies, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, L'Estréchure, Fons, Fressac, Gagnières, Gailhan. Plus de villes ici.





Agnès Olinet (EXG) : 462 voix 0,97%

Daniéla De Vido (FN) : 9.057 voix 19,00% ballotage

André Baniol (DLF) : 778 voix 1,63%

Jean-Michel Suau (PCF) : 4.524 voix 9,49%

Léa Boyer (LR) : 4.963 voix 10,41%

Serge Gramond (DVG) : 254 voix 0,53%

Eric Muret (DVG) : 35 voix 0,07%

Bernard Vire (EXG) : 214 voix 0,45%

Patrick Chevalier (DVD) : 0 voix 0,00%

Benjamin Deceuninck (EELV) : 2.005 voix 4,21%

Nelly Frontanau (PS) : 2.743 voix 5,75%

Didier Bonnet (ECO) : 484 voix 1,02%

Sophie Prunier-Duparge (DIV) : 335 voix 0,70%

Guillaume Roiron (LFI) : 6.204 voix 13,01%

Olivier Gaillard (REM) : 15.620 voix 32,76% ballotage

Vincent Rivet-Martel (ECO) : 1 voix 0,00%



6ème circonscription

Aigaliers, Arpaillargues-et-Aureillac, Bezouce, Blauzac, Cabrières, La Capelle-et-Masmolène, Flaux, Lédenon, Manduel, Marguerittes, Montaren-et-Saint-Médiers, Nîmes, Poulx, Redessan, Saint-Gervasy, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Maximin, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret, Saint-Victor-des-Oules, Sanilhac-Sagriès, Serviers-et-Labaume, Uzès, Vallabrix





Laurent Charpy (DIV) : 259 voix 0,70%

Karine Voinchet (LFI) : 4.910 voix 13,28%

Christophe Cavard (ECO) : 2.990 voix 8,08%

Laurence Gardet (FN) : 8.040 voix 21,74% ballotage

Jérémy Delapierre (DVD) : 291 voix 0,79%

Philippe Berta (REM) : 12.397 voix 33,52% ballotage

Aïcha Terbeche (EXG) : 179 voix 0,48%

Jacques Armando (DLF) : 666 voix 1,80%

Jean-Claude Boussouf (DVG) : 4 voix 0,01%

Philippe Gasser (PCF) : 1 275 voix 3,45%

Jean-Paul Elisseieff (ECO) : 260 voix 0,70%

Richard Flandin (LR) : 4.890 voix 13,22%

Sibylle Jannekeyn (EELV) : 823 voix 2,23%