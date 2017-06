publié le 01/06/2017 à 15:16

"Imbroglio autour du soutien de Tony Parker à Najat Vallaud-Belkacem" titre Le Progrès ce jeudi 1er juin. En cause le soutien du basketteur star dont s’est félicité la candidate du Parti socialiste dans la 6e circonscription du Rhône la veille sur son site de campagne. “Merci @TonyParker pour ton soutien, merci pour tout ce que tu fais à Villeurbanne”, claironne l’ex-ministre de l’Éducation, après avoir cité un message de soutien de Tony Parker : “Najat, que je connais depuis longtemps, est ma candidate de cœur. Elle est la députée dont Villeurbanne a besoin pour aller plus haut et jouer collectif.”



Dans les colonnes du Progrès, l’ancien capitaine de l’équipe de France de basketball a tenu à "clarifier la situation". Il assure qu’il ne souhaitait en aucun cas apporter un soutien officiel à un candidat dans le cadre des élections législatives. "Je connais personnellement Najat depuis quinze ans. Elle m’a appelé hier pour me demander mon soutien pour les élections législatives. Il était 6 heures du matin à San Antonio et j’ai mal interprété sa demande", explique-t-il, "je pensais que c’était une sollicitation personnelle, en aucun cas politique. Je suis un professionnel du basket, de mon sport, du sport, mais pas de politique".

Merci @TonyParker pour ton soutien, merci pour tout ce que tu fais à Villeurbanne ¿¿https://t.co/aW8a1ZxUnt pic.twitter.com/98LqQ5CTNI — Najat Belkacem (@najatvb) 31 mai 2017

En mauvaise posture dans sa circonscritpion

"Si j’avais eu connaissance de l’usage et de la diffusion du message de soutien, je m’y serais opposé. Je ne me suis jamais positionné politiquement, pourquoi je commencerais aujourd’hui ?", ajoute Tony Parker. "Najat Vallaud-Belkacem a été très claire. Elle lui a demandé son accord pour adhérer à son comité de soutien, proteste Didier Vullierme, suppléant de la candidate, "les termes de ce soutien ont été confirmés par SMS."



Ce petit couac se produit alors que la candidate du PS est à la peine dans sa circonscription. À deux semaines du scrutin, elle est donnée perdante face à l'entrepreneur Bruno Bonnell, candidat pour La République en Marche. Dans l'hypothèse d'un duel PS - REM au second tour du 18 juin, le sondage indique que Bruno Bonnell l'emporterait sur Najat Vallaud-Belkacem avec 60 % des voix, selon une enquête Ifop-Fiducial.

Voici la liste des candidats pour les élections législatives dans la 6e circonscription du Rhône : Mohamed Barchi (Mouvement 100%), Bruno Bonnell (La République En Marche), Christian Dadat (Union Populaire Républicaine), Mathieu Goutte (Divers droite), Emmanuelle Haziza (Les Républicains), Christophe Iniesta (Parti animaliste), Claire Lainez (Lutte ouvrière), Laurent Legendre (France insoumise), Stéphane Poncet (Front national), Grégoire Privolt (Parti Ouvrier Indépendant Démocratique), Mathieu Soares (Parti Communiste Français), Najat Vallaud-Belkacem (Parti socialiste), Béatrice Vessiller (Europe Écologie-Les Verts), Patrick Schoendorff (Union des démocrates et indépendants), André Dubois (Debout La France), Hervé Morel (Divers droite), François de Vergnette (Nouvelle Donne).