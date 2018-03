VIDÉO - François Fillon va-t-il siphonner l'électorat de Marine Le Pen ?

publié le 27/11/2016 à 21:08

C'est un véritable plaidoyer en faveur de François Fillon. L'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy a largement dominé cette primaire de la droite et du centre en remportant le second tour avec plus de 68%, selon les premiers résultats dévoilés par la Haute autorité.



Avec un programme très conservateur sur les questions sociales et sociétales, cette investiture à l'élection présidentielle de 2017 pose dorénavant question sur l'échiquier politique. Cette victoire est-elle nuisible au Front national ? Le député de Paris pourrait en effet siphonner l'électorat du parti de Marine Le Pen. "C'est plus facile de siphonner des voix, d'une part si on a été légitimé par un vote de cinq millions de personnes et aussi si on est sur des thèmes granitiques plutôt qu'en calcaire", a analysé Alain Duhamel, éditorialiste de RTL.

Marion Maréchal-Le Pen avait déjà pointé du doigt "une escroquerie électorale" après le premier tour de la primaire de la droite et du centre. "Qu'il ne soit pas souverainiste, réformateur, identitaire et libéral. Il y aurait beaucoup à dire et à contredire. Avec Juppé, on était face à un adversaire clair. Ça aurait été un avantage. Là, Fillon va surfer sur ces sujets-là. Il va falloir déconstruire cette manœuvre politique. Cela ajoute une complexité supplémentaire pour nous."