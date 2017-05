publié le 07/05/2017 à 23:59

Après plusieurs mois de campagne, les Français ont choisi leur président de la République pour les cinq ans à venir. Après le premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 23 avril, qui a vu Emmanuel Macron et Marine Le Pen arriver en tête, les électeurs étaient invités à trancher entre les deux candidats, dimanche 7 mai. Qu'ont voté les Bordelais ?



Emmanuel Macron : 85,92%

Marine Le Pen 14,08%

Dans la ville d'Alain Juppé, 73,19% des inscrits se sont déplacés aux urnes, Parmi les 108.044 votants, 5,18% ont glissé un bulletins blancs et 1,77% un bulletin nul. La participation à Bordeaux est légèrement en baisse par rapport au premier tour. En effet, le 23 avril dernier, la participation s'élevait à 77,60%. Au premier tour, dimanche 23 avril, la Belle endormie avait opté pour Emmanuel Macron, avec 31,26 % des voix, devant Jean-Luc Mélenchon (23,43 %) et François Fillon (21,8).



L'actuel maire de la ville, Alain Juppé, est l'un des cadres des Républicains. Défait face à François Fillon lors de la primaire de la droite et du centre de novembre, il avait soutenu son ancien rival lors du premier tour de l'élection présidentielle. Après la défaite de son camp le 23 avril, il avait été parmi les premiers responsables politiques à appeler à voter pour Emmanuel Macron, affirmant que "si Marine Le Pen venait à dépasser les 40%, ce serait un nouveau séisme politique". La région Nouvelle-Aquitaine est quant à elle dirigée par le socialiste Alain Rousset, lequel a affirmé avoir voté pour l'ancien ministre de l'Économie au premier tour du scrutin et à appelé "tous les électeurs et toutes les électrices à se reporter sur lui au deuxième tour d'une manière massive."



