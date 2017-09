Rentrée 2017 : "Macron n'a pas perdu la bataille politique", assure Duhamel

publié le 01/09/2017 à 11:03

Été difficile pour Emmanuel Macron qui voit sa popularité chuter de quatorze points dans les sondages. Moins d'un Français lui fait confiance selon une étude de l'institut Ifop. Dans sa première interview publique, accordée à l'hebdomadaire Le Point, le chef de l'État se défend et demande du temps avant d'être jugé. "Les cent jours sur lesquels vous m'interrogez ne sont donc pas une étape pertinente (...) Quand on arrive au pouvoir, on ne fait pas les choses en cent jours", a-t-il confié.



En cette semaine de rentrée politique, Alain Duhammel et Éric Zemmour débattent sur le retour d'Emmanuel Macron au palais présidentiel, au micro de RTL. "Je pense qu'il a perdu la bataille de l'opinion. De toute façon, il l'aurait perdu car en France, lorsque l'on réforme, on est impopulaire. Quelles que soient les réformes et quels que soient les présidents. Je pense qu'il n'a pas perdu la bataille politique", a nuancé Alain Duhamel. Selon lui, sa publication des ordonnances concernant le Code du travail est une preuve non seulement "d'autorité" mais également de "détermination".

Son socle électoral est beaucoup trop faible. Éric Zemmour Partager la citation





Pour Éric Zemmour au contraire, cette chute de popularité n'est aucunement due aux annonces de réformes de l'exécutif, mais à un "problème de légitimité" du chef de l'État. "Son socle électoral est beaucoup trop faible. À la même période, Sarkozy était encore à 69% d'opinion favorable. Même Hollande était au-dessus de ce qu'il (Emmanuel Macron nldr) est aujourd'hui (..)", affirme-t-il.



La rentrée politique du président a notamment été marquée par la publication de son premier entretien public, jeudi 31 août, dans le journal Le Point. Une "riche" interview précise Alain Duhamel selon qui le chef de l'État a, en quelque sorte, réussi sa rentrée.



"Il est au travail et est actif. Je ne comprends même pas comment il arrive à travailler autant. Sur le fond, ce qui m'intéresse dans l'interview au Point, c'est qu'il essaye de mettre de la transcendance, du romantisme et de l'idéal dans son économisme. Cela prouve qu'il a compris pas mal de choses. On ne peut ainsi pas le réduire simplement à l'addition des erreurs depuis 30 ans", décrypte le journaliste.