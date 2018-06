publié le 15/06/2018 à 19:29

Tout va mieux entre la France et l'Italie après le tumulte des derniers jours, Emmanuel Macron et Giuseppe Conte se rencontraient ce vendredi 15 juin à l'Élysée. Une rencontre qui a rescellé la bonne entente entre les chefs d'État. Le président du Conseil italien, un universitaire professeur de droit qu'on présente comme un novice en politique, a fait preuve d'une élégance à l'italienne et d'une belle intelligence lors de la conférence de presse.



Alors que les Italiens sont remontés à bloc après qu'Emmanuel Macron a dénoncé le cynisme et l'irresponsabilité de leur gouvernement, il lui fallait du courage pour venir quand même à Paris et déclarer simplement : "Je suis ici parce que notre entente est parfaite". Ce faisant, Giuseppe Conte a épargné au président de la République d'avoir à fournir des explications laborieuses sur son impair et lui a évité de se retrouver prisonnier dans un tête à tête dangereux avec Angela Merkel sur la scène européenne.

Conte ne parle pas comme son ministre de l'Intérieur

La France et l'Italie sont proches sur l'immigration et l'euro, les deux points cruciaux que l'Europe doit régler. Giuseppe Conte ne parle pas comme son ministre de l'Intérieur. Il prend ses distances et répond que la question des bateaux humanitaires doit s'intégrer dans une politique européenne globale. Comme Emmanuel Macron, il insiste sur le fait qu'un état est engagé par la parole de son président ou de son premier ministre et par personne d'autre.

Emmanuel Macron n'a aucun mal à se retrouver dans une politique italienne conforme à la sienne, en faveur d'une immigration limitée au droit d'asile politique et d'un renforcement des frontières de l'Europe et de la création d'un centre européen de contrôle des migrants dans les pays de transit comme la Libye, la Tunisie ou le Maroc. Emmanuel Macron a retrouvé un allié.