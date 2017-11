publié le 23/11/2017 à 16:40

Le remaniement ministériel dû à l'élection de Christophe Castaner en tant que délégué général de La République En Marche se fait toujours désirer. Après deux reports consécutifs, Gérard Collomb a assuré qu'il interviendrait ce jeudi 23 novembre.



Initialement, ce remaniement était annoncé comme étant "a minima". Benjamin Griveaux, actuellement secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, devrait succéder à Christophe Castaner au porte-parolat, laissant donc son poste à Bercy. Mais plus l'annonce tarde, plus les rumeurs fusent. Selon Le Figaro, "Emmanuel Macron pourrait piocher dans les rangs du Parti socialiste : dans l’œil du chef de l'État, le député PS de l'Ardèche, Olivier Dussopt".

Un proche du président de la République a confié au journal : "Dussopt, c'est typiquement, le genre de socialistes qui aurait dû basculer de notre côté". L'Élysée ou Matignon ne se sont livrés à aucun commentaire. Le Lab a repéré des tweets de journalistes politiques qui soulignent un indice pourrait venir accréditer cette hypothèse : le député s'est retiré de la conversation Whatsapp entre les députés du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée.