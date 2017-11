et AFP

publié le 20/11/2017 à 19:34

Restera au gouvernement ? Ne restera pas ? Christophe Castaner s'est bien gardé de répondre à cette question, dont il ne connaît sans doute d'ailleurs pas encore la réponse. Celui qui est pour quelques heures encore porte-parole du gouvernement a, en revanche, annoncé la date du remaniement qui fait suite à son élection à la tête de La République En Marche, samedi 18 novembre. Il aura lieu demain, mardi 21 novembre, "dans la journée". Il s'agira du second remaniement après celui de juin qui avait vu partir François Bayrou, Richard Ferrand, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard.



"Je suis dans l'attente, dans l'impatience de cette information", a déclaré sur LCI cet incontournable de la "Macronie". Le principal enjeu de ce remaniement potentiellement minime réside dans la décision du président de la République de confirmer ou non Christophe Castaner au secrétariat d'État aux Relations avec le Parlement.

L'élu de Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) n'a cessé de marteler que combiner direction de parti et rôle au gouvernement n'avait rien d'incompatible. "Faire de la politique" quand on est ministre "ce n'est pas un gros mot", a-t-il affirmé lundi 20 novembre sur France Inter.