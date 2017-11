Remaniement : l'annonce aura lieu "dans la journée", selon Gérard Collomb

et AFP

publié le 23/11/2017 à 11:07

Le suspense dure depuis le début de la semaine. Après l'élection de Christophe Castaner à la tête de la République en marche (REM), un remaniement gouvernemental est attendu, notamment pour remplacer le futur ex-porte-parole. Mais l'annonce, d'abord prévue lundi, a été reportée. Interrogé ce jeudi sur Europe 1, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a indiqué que le remaniement aurait lieu "dans la journée".



"À partir du moment où Christophe Castaner prenait le mouvement (la République en marche, NDLR), il faut quand même changer quelque chose à l'intérieur du gouvernement et donc c'est ce qui va se faire dans la journée", a ainsi assuré l'ancien maire de Lyon. Cette information devait-elle réellement sortir dans les médias ? Pas sûr si l'on en juge la capacité d'Emmanuel Macron à maîtriser l'agenda de la semaine, avec les multiples reports.

Deux nouveaux secrétaires d'État ?

Gérard Collomb a par ailleurs donné quelques précisions sur l'ampleur de ce remaniement : "Je pense qu'il pourrait y avoir deux secrétaires d'État qui arrivent, mais ce sera à la discrétion du président". Parmi les potentiels nouveaux entrants, le nom du député PS de l'Ardèche Olivier Dussopt est évoqué.



"Le président de la République n'arrête pas, a encore insisté le ministre de l'Intérieur. Vous voyez, il consultait lundi et mardi sur les prochaines européennes, sur les modalités d'élection, donc il était évidemment affairé et le gouvernement était son second objectif. Je crois qu'il a dû commencer hier soir à travailler là-dessus, il recevait les maires de France comme vous le savez. Il va travailler aujourd'hui." Avec une annonce "dans la journée" ? Réponse donc "dans la journée", normalement...