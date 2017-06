Remaniement ministériel réserve plus de surprises que prévu

publié le 20/06/2017 à 21:01

Au lendemain des élections législatives qui ont permis à La République En Marche d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, la situation se complique pour le gouvernement d'Édouard Philippe. Le remaniement s'avère plus politique que prévu. La semaine dernière, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, avait pourtant affirmé que la totalité des membres du gouvernement seraient présents au prochain conseil des ministres. En réalité, le scénario est plus compliqué.



Après l'exfiltration de Richard Ferrand à l'Assemblée nationale, c'est au tour de Sylvie Goulard d'annoncer sa démission de son poste de ministre des Armées, ce mardi 20 juin. Elle souhaite se défendre dans l'affaire des Parlementaires du MoDem. Enfin, Marielle de Sarnez et François Bayrou sont également fragilisés et tous les regards se tournent désormais vers eux. François Bayrou peut-il se maintenir au gouvernement, en tant que garde des Sceaux ? En cas de départ de Marielle de Sarnez, sa légitimité lui permet-il encore de rester ministre, alors que deux poids lourds du MoDem seront hors du gouvernement ?



On refait le monde avec :

- Jean-Luc Mano, conseiller en communication

- Roland Cayrol, politologue et directeur du Centre d'Étude et d'Analyse (CETAN)

- Alain Duhamel, éditorialiste politique à RTL

- Gérard Miller, psychanaliste et producteur