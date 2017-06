publié le 20/06/2017 à 19:55

Alors que les élections législatives viennent de se terminer et ont donné une majorité absolue à La République En Marche, le remaniement ministériel en cours est en train d'affaiblir le gouvernement d'Édouard Philippe. "Le premier fait politique, c'est Richard Ferrand [...] qui était président de la Cohésion des territoires et dont on veut faire maintenant le président du groupe parlementaire", déclare Alain Duhamel avant de continuer : "Et puis, il y a Sylvie Goulard, ministre des Armées, un poids lourd du gouvernement, qui elle, démissionne de son propre fait, car elle veut pouvoir se défendre librement dans l'affaire des parlementaires européens dans laquelle elle est mise en cause".



Un bouleversement politique qui pourrait à terme, remettre en cause la présence de François Bayrou au gouvernement, selon l'éditorialiste. "Cela dépend d'une troisième personne : Marielle de Sarnez", affirme-t-il. Le bras-droit de François Bayrou n'a pas caché son envie de prendre la tête du groupe du MoDem pour l'Assemblée nationale. "Si elle le fait, la situation de François Bayrou devient plus complexe, car les deux membres importants des Centristes quitteraient le gouvernement", insiste Alain Duhamel.

Des conséquences sur la place de la France en Europe

Selon le spécialiste politique, ces remaniements affaiblissent le gouvernement d'Édouard Philippe. "Si on en reste à ce qui s'est passé jusqu'à présent et qu'il y a des gens de qualité qui les remplacent, il y a déjà des dégâts. Si par hypothèse, il y avait le départ de Marielle de Sarnez, puis celui de François Bayrou, là ça deviendrait un vrai problème politique", s'interroge-t-il..

Enfin, ce remaniement pourrait avoir des conséquences sur le plan européen : "Sylvie Goulard était supposée lancer l'embryon d'une défense européenne et Marielle de Sarnez était supposée incarner une nouvelle ambition européenne française. Si l'une et l'autre sont obligées de s'en aller, franchement, on fera triste figure", conclut Alain Duhamel.