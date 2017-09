Affaire Las Vegas : "Je suis sereine et fais confiance à la justice", dit Muriel Pénicaud

publié le 03/09/2017 à 13:49

Muriel Pénicaud se dit "extrêmement sereine". L'enquête en cours sur les soupçons de favoritisme dans l'organisation d'un déplacement d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, au CES de Las Vegas ne l'inquiète nullement. Dans le Grand Jury dimanche, la ministre du Travail affirme qu'elle n'a reçu aucune convocation de la part des juges pour se prononcer sur son éventuelle implication dans l'affaire. Encore moins pour une mise en examen. Elle est également revenue sur le rôle qu'elle a joué dans les faits scrutés par la justice française.



"Parmi les 500 événements qu'organise Business France chaque année pour promouvoir les entreprises à l'export, il y en a eu un où j'ai été alertée, par mes équipes, qu'il y avait peut-être eu une erreur de procédure", a-t-elle détaillé. Muriel Pénicaud a également confirmé ce qu'elle avait déjà déclaré lors de la révélation de l'affaire, en juin dernier. "C'est moi qui ai déclenché l'audit et l'enquête pour savoir ce qu'il en était, ensuite l'inspection des finances a confirmé cet audit", a-t-elle ainsi ajouté. "Et comme c'est un établissement public, on déclare à la justice quand il y a un dysfonctionnement".

La ministre du Travail s'est donc dite "extrêmement sereine". "J'ai fait mon devoir de directrice générale, dit elle. Quand j'ai appris qu'il y avait peut-être eu un dysfonctionnement, j'ai lancé l'enquête et j'ai mis cela sur la table." La ministre évacue toute implication de sa part par les juges. "Je fais confiance à la justice".