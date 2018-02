publié le 02/02/2018 à 19:26

Emmanuel macron et son gouvernement sont téméraires, seul l'avenir dira s'ils ont été des fondateurs ou des kamikazes. La fonction publique est un totem, souvent moquée, mais qui appartient à la culture politique du pays. Le service public est perçu comme le garant de l'intérêt général et c'est un employeur recherché, qui regroupe plus de 20% des emplois en France. Édouard Philippe explique qu'il faut réparer le pays et pour cela bousculer et modifier les habitudes les plus profondes.



Il n'a pas tort car depuis plusieurs années, des rapports soulignent que la France est sur-administrée et que ça lui coûte trop cher. Il faut moduler l'ensemble, admettre que les fonctionnaires puissent évoluer, changer de service en fonction des besoins de la société. Le constat est juste mais ce n'est pas gagné d'avance. Emmanuel Macron l'a bien senti puisqu'il s'est cru obligé de justifier les intentions gouvernementales depuis la Tunisie, alors qu'il s'était juré de ne jamais commenter la politique française lorsqu'il est à l'étranger.

L'échec n'est pas impossible : Emmanuel Macron est suivi par les Français parce qu'il agit, parce qu'il rompt avec les habitudes et sous-entend que, pour remettre la France debout, il faut cesser de demander toujours plus à l'État. La question est de savoir jusqu'où les Français accepteront de se plier à la rationalité quand celle-ci les oblige à des contraintes qu'ils n'aiment pas. la fonction publique va être un test important car il y a 5,4 millions de fonctionnaires en France.