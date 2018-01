publié le 19/01/2018 à 21:48

Un mouvement sans précédent des gardiens de prison est en cours de développement en France. Ils sont exaspérés par les agressions à répétition dont ils sont l'objet, la plupart du temps de la part de détenus radicalisés. C'est un constat : les gouvernements successifs n'ont trouvé aucune solution.



Et pour cause, il faut trouver un moyen pour assurer la sécurité des gardiens de prison qui ont des revendications qui sont tout à fait légitimes. Mais on ne réglera pas le problème tant que l'on n'aura pas régler la question du fondamentalisme islamiste à la base. Sujet que traîte, à la base, L'Islam une religion française, un livre signé Karim El Karoui.

Un ouvrage passionnant et instructif. Religion française parce que la majorité des musulmans qui résident en France sont nés en France. Chiffe à l'appui, l'auteur démontre que les musulmans sont plus nombreux à pratiquer leur religion de manière assidue, que les catholiques. Si on prend en compte cette réalité, il faut déclencher une "insurrection culturelle contre l'islamisme qu'on a laissé gagner la bataille des idées".