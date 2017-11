Reculade du gouvernement sur le nucléaire : Hulot n'a pas apprécié la manière

publié le 16/11/2017 à 17:18

"Ça ne peut pas se passer comme ça ! Ça ne peut plus continuer comme ça !". Cette grosse colère est signée Nicolas Hulot, et date du 7 novembre dernier. Ce jour-là, le ministre de la Transition écologique et solidaire avait du annoncer l'abandon de l'objectif de ramener à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité d'ici 2025.



Si sur le fond, il a confié au Point "assumer cette décision", le problème est ailleurs. "La communication à la sortie du conseil n’était sans doute pas adaptée à un exercice de ce type", regrette-t-il. "Cette salle où l’on m’a précipité sans même m’avoir laissé le temps de manger est terriblement rigide, contraignante, archaïque", fulmine le ministre.

Nicolas Hulot estime que son intervention "avait l'air orchestrée". "Il n'y avait pas besoin de cette mise en scène dans laquelle je ne me suis pas reconnu. Ça m'a énervé", a poursuivi le ministre d'État, pour qui la pilule a eu du mal à passer.

J'ai parfois un sentiment d'isolement Nicolas Hulot Partager la citation





Au cours de l'entretien donné à l'hebdomadaire, Nicolas Hulot a également livré ses impressions sur son rôle au gouvernement. Et le créateur de la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l'homme n'en fait pas mystère, la sensation de solitude ne lui est pas étrangère. "J’ai parfois un sentiment d’isolement. Déjà parce que mon parcours lui-même m’isole un peu. Je me rends bien compte que je suis simplement nourri d’expériences et de convictions que d’autres n’ont pas partagées. Je le sens. Et c’est long et difficile pour moi de faire partager des convictions qui me semblent naturelles. C’est un défi de tous les jours", conclut le ministre.