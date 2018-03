et Elizabeth Martichoux

publié le 12/03/2018 à 08:30

Marine Le Pen a proposé à ses militants de rebaptiser le Front national "Rassemblement national". Nom déjà utilisé, références à Jean-Marie Le Pen et à l'Allemagne nazie... Le nouveau nom pose déjà de nombreux problèmes. Invité de RTL lundi 12 mars, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a tancé la stratégie de Marine Le Pen, dont l'ambition "ne (l')intéresse pas."



"Je ne crois pas qu'en changeant la vitrine, on change le fond de commerce", juge-t-il en prenant appui sur les insultes racistes qu'aurait proféré l'assistant parlementaire de Sébastien Chenu, député Front national du Nord, en marge du congrès de Lille des 10 et 11 mars. "Chassez le naturel, il revient au galop (...) C'est proprement scandaleux."

Dans son projet, Marine Le Pen partage un combat avec la CGT, à savoir la préservation du statut des cheminots. "Elle est très bien au courant", ironise Philippe Martinez. "Elle pensait que les cheminots avaient encore une prime charbon", tranche-t-il.