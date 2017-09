Qui est M'jid El Guerrab, le député mis en examen ?

publié le 02/09/2017 à 19:33

Mis en examen ce samedi 2 septembre, le député de La République en marche M'jid El Guerrab risque de voir sa carrière politique être ternie par la violente altercation qui l'a opposé à Boris Faure. Le député a déjà indiqué vendredi qu'il se mettait "en congé du parti et du groupe parlementaire REM". L'affaire pourrait engendrer son exclusion du parti d'Emmanuel Macron, qu'il avait rejoint fin 2016 après être passé par le PS.



Né à Aurillac en 1983, M'jid El Guerrab est éduqué "avec des valeurs musulmanes de tolérance, de respect et d'ouverture", comme l'indique son site officiel. Ses parents l'inscrivent dans une école catholique appelée "L'externat de l'Enfant Jésus". Son engagement en politique remonte à 2006, où il suivra la campagne présidentielle aux côtés de Ségolène Royal.

Diplômé de l'Institut politique d'Aix-en-Provence, il gravit les échelons au sein du PS, en devenant d'abord conseiller auprès de l'ex-président du Sénat Jean-Pierre Bel. En 2012, M'jid El Guerrab entre au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, où il est nommé conseiller. Ce sera sa dernière fonction officielle au Parti socialiste. Son départ pour La République En Marche fin 2016 fut d'ailleurs la source d'un contentieux avec Boris Faure.



Les deux hommes politiques se connaissent depuis 2013, ils ont en effet milité ensemble dans la même section parisienne. Au terme des premières auditions, qui ont mené à l'ouverture d'une information judiciaire pour "violences volontaires avec arme", les deux parties "restent sur leurs positions initiales", a indiqué une source proche du dossier à l'AFP.



Selon la version de l'élu REM, il s'agissait d'une réponse à une agression verbale et physique de la victime qui lui "aurait tordu" le bras et d'après un témoin qui l'aurait traité de "sale Arabe de merde". De son côté, "la victime conteste toute attitude et propos violents à l'encontre de M. El Guerrab", selon la même source.