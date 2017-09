publié le 01/09/2017 à 08:45

Une violente altercation a opposé Boris Faure, premier secrétaire de la Fédération PS des Français de l'Étranger et M'jid El Guerrab, député REM, mercredi 30 août. Placé dans le coma et opéré en urgence, le cadre socialiste est toujours hospitalisé en soins intensifs. Pour l'heure, difficile de savoir ce qu'il s'est passé entre les deux hommes politiques. Seule certitude, le conflit entre les deux hommes n'est pas nouveau.



Boris Faure et M'jid El Guerrab ont longtemps milité au sein de la même Fédération socialiste parisienne. En 2016, M'jid El Guerrab, jusqu'alors socialiste avait décidé de rejoindre le candidat Emmanuel Macron. Quelques mois plus tard, Boris Faure qualifiait son rival politique d'"opportuniste ordinaire" dans une tribune publiée sur le blog "Français à l'étranger - Français du Monde", de Mediapart. Avant de préciser : "Il ne m’appartient pas de juger cette personne que je connais depuis 2013 et avec qui j’ai jusque là toujours entretenu des relations cordiales". Des relations qui ont donc largement dégénéré, ce mercredi 30 août.

Une enquête pour "violences volontaires aggravées" a été ouverte par le Parquet de Paris. Le député REM M'jid El Guerrab se défend en affirmant avoir uniquement répliqué aux attaques verbales puis physiques de son rival.