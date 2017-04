Présidentielle 2017 : où sont donc passées les questions agricoles ?

publié le 19/04/2017 à 07:25

Ils ont été cajolés le temps du Salon de l'Agriculture à Paris. Depuis, leurs dossiers ont disparu du débat électoral. Les candidats à la présidentielle réservent pourtant une place non négligeable à ce secteur toujours important. Tous les prétendants reconnaissent le sérieux de la crise que traversent nos campagnes. Un consensus qui se traduit par des rapprochements singuliers : Jean-Luc Mélenchon promet une réforme agraire créatrice de 300.000 emplois. Elle fleure bon son XXe siècle, mais il partage aussi avec Marine Le Pen l’ambition d’une agriculture familiale, avec des circuits courts, et la fin de la PAC, enterrée avec ses accords commerciaux.



À l'inverse, Emmanuel Macron et François Fillon se rejoignent dans le maintien de la PAC, à condition qu’elle soit allégée et simplifiée. Mais comme rien n'est simple dans cette campagne, il y a aussi de profondes divergences. Les partisans d’une agriculture productiviste, riche en agrochimie, principalement soutenue par François Fillon et Marine Le Pen, qui s'opposent aux tenants du respect de l'environnement qui ont pour chef de file Benoît Hamon.