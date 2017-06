Des bulletins de vote dans une urne, au second tour des législatives le 18 juin 2017

et AFP

publié le 29/06/2017 à 14:55

Il n'y a pas que l'élection de Manuel Valls au second tour des législatives dans la première circonscription de l'Essonne qui est contestée par son adversaire. Mélusine Harlé, candidate La République en Marche dans la quatrième circonscription du Loiret, a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester l'élection de son adversaire Jean-Pierre Door (Les Républicains), qui l'a battue de huit voix seulement, a-t-on appris auprès de la candidate.



Le recours a été déposé après examen des procès-verbaux et autres documents électoraux à la préfecture du Loiret, a-t-elle précisé mercredi 28 juin. Le maire de Montargis Jean-Pierre Door, 75 ans, avait été réélu le 18 juin pour un quatrième mandat avec huit voix d'avance seulement, soit le plus petit écart en France.

Le recours n'étant pas suspensif, il peut continuer à siéger au Palais Bourbon dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.