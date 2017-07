Les Républicains ne veulent plus des cotisations des élus pro-Macron

publié le 01/07/2017 à 20:06

Chaque jour depuis sa déroute à la présidentielle, les fissures s’élargissent un peu plus dans la maison Les Républicains. Si les députés qui ont rejoint le groupe des Républicains constructifs à l’Assemblée ne sont pas encore exclus, le parti a décidé de sanctionner ses ouailles ayant rejoint le gouvernement.



Ainsi, Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais et trésorier du parti, aurait décidé de "bloquer les prélèvements automatiques" des ministres Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin depuis le 1er juin. Sébastien Lecornu, nommé secrétaire d’État le 21 juin, et Thierry Solère, nommé à la questure au détriment du candidat LR Éric Ciotti, devraient connaître le même châtiment le 1er juillet.

Les autres apostats se sont vu accorder un "délai" pour revenir dans le droit chemin, rapporte Le Lab, alors que Daniel Fasquelle est persuadé que "certains sont en train de faire machine arrière". La possibilité de les exclure du parti sera cependant abordée au sein du prochain bureau politique de LR, le 11 juillet.