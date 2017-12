Prime au mérite pour les enseignants : Blanquer se dit "ministre des professeurs"

publié le 10/12/2017 à 15:10

"Enseigner mieux pour gagner plus". Tel pourrait être la maxime défendue par le ministre de l'Éducation nationale pour instaurer la prime au mérite destinée aux enseignants et aux chefs d'établissements scolaires. "Il faut faire toute une série de choses qui améliore la qualité de la vie professionnelle de nos enseignants, affirme Jean-Michel Blanquer, invité du Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro ce dimanche 10 décembre. Je n'ai pas peur de m'affirmer comme le ministre des professeurs et des personnels non enseignants, fait-il d'ailleurs savoir. Je veux qu'ils soient bien au travail, je veux qu'ils soient heureux dans leur fonction."



L'objectif de cette prime : mettre de l'argent en "jeu" pour encourager les professeurs qui ont les meilleurs résultats et font progresser les élèves. Cela contribuerait, selon Jean-Michel Blanquer, à rendre plus heureux les professeurs méritants. "Quand on fait des enquêtes, certains le sont. D'autres le sont moins. Je veux qu'ils le soient au maximum et, pour cela, il faut qu'ils aient des perspectives de carrière", a indiqué le ministre.

Pour cela, Jean-Michel Blanquer propose une évolution de la gestion des Ressources Humaines. "Elle va être plus humaine, avec plus de proximité, elle va aller dans le sens de plus d'équité et aussi d'ouvrir plus de perspectives aux professeurs", promet le ministre, et cela afin "d'améliorer leur pouvoir d'achat". "Vous vous investissez, c'est normal que ce soit reconnu, conclut-il, affirmant que "la question des heures supplémentaires" sera également étudiée.