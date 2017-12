et Claire Gaveau

publié le 10/12/2017 à 14:31

Et si des rues, des écoles et autres bâtiments étaient prochainement renommés ? Au lendemain de l'hommage populaire à Johnny Hallyday, qui a vu des centaines de milliers de personnes se réunir sur les Champs-Élysées, la place de la Concorde et devant l'église de la Madeleine, la question est d'actualité.



Invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI ce dimanche 10 décembre, Jean-Michel Blanquer, qui était présent lors de la cérémonie religieuse, n'a pas fermé la porte à ce que certaines écoles prennent le nom de la rockstar française, décédée mercredi 6 décembre. "Je n'en suis pas maître, ce sont des décisions locales, évidemment, mais il y a beaucoup d'écrivains, de chanteurs contemporains dont le nom a été donné à une école. Cela n'aurait donc rien d'étonnant", a-t-il déclaré, affirmant à être "prêt" à en inaugurer une.

Selon le ministre de l'Éducation nationale, rendre hommage à Johnny Hallyday revient à honorer de nombreuses personnes. "Derrière Johnny Hallyday, ce sont d'autres auteurs. Il a rendu plus populaire en France Tennessee Williams (dramaturge américain évoqué dans la chanson Quelque chose de Tennessee, ndlr), Philippe Labro ou Didier Barbelivien", a-t-il ajouté.