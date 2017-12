publié le 10/12/2017 à 14:28

L'école et la laïcité. Jean-Michel Blanquer estime que les professeurs "ne doivent plus jamais se sentir seuls", en cas d'atteintes à la laïcité dans leur classe. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le ministre de l'Éducation nationale a été interrogé sur la question de la radicalisation dans le corps professoral : "Il est exact que nous sommes testés par des groupes fondamentalistes. Il y a des gens qui essayent de voir si le système résiste".



À la question : "Est-ce que vous avez des remontées à propos de professeurs radicalisés ou en voie de radicalisation ?" Le ministre de l'Éducation répond : "Ce type de phénomène peut exister. C'est encore très marginal. Mais parmi les choses que nous allons faire, c'est d'être très attentif à ce phénomène. Chaque cas est un cas particulier. Nous devons être d'une très grande vigilance". Jean-Michel Blanquer confirme que certains enseignants ont été suspendus mais sans donner plus d'informations car "il y a des sujets sur lesquels il vaut mieux être efficace qu'exhaustif".

D'après lui, "la transparence, c'est de dire que la règle c'est : on ne peut pas aller à l'encontre des valeurs de la République et enseigner dans l'école de la République. Ce genre de choses peut se passer. Tout dépend de la nature des actes et de beaucoup de facteurs, on ne peut pas faire de généralités. Ce qui est important, c'est que tous les Français comprennent que l'Éducation nationale est claire, nette et précise et que les valeurs de la République y sont respectées".

Et d'ajouter : "Il faut une continuité sur ces sujets. Il y a une charte de la laïcité qui a été réalisée. Il faut passer une étape supplémentaire, je ne suis pas en contradiction avec le passé. Depuis 1905, il y a une histoire de la laïcité qui est une belle histoire, regardée par beaucoup de pays".