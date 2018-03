"On va avoir de moins en moins de CDI et de plus en plus de travail temporaire", prédit Nathalie Kosciusko-Morizet

Nathalie Kosciusko-Morizet est candidate à la primaire de la droite et du centre le 20 novembre. Après avoir pris ses distances avec Nicolas Sarkozy, le président des Républicains, en décembre 2015, la députée de l'Essonne a des difficultés à réunir les 20 parrainages de parlementaires nécessaires.



Au micro de RTL, elle assure pourtant qu'elle parviendra à être sur la ligne de départ. "Cette barrière des parrainages sera franchie. Pour une bonne raison : il y a des parlementaires qui, comme moi, pensent qu'il faut changer complètement le logiciel et puis il y a des parlementaires qui me disent : 'Écoute, on n'est pas d'accord à 100% avec toi mais on pense qu'il faut que ta voix soit entendue'. Finalement, tous les autres candidats sont un peu sur la même ligne. C'est un peu des variations sur le même thème."

Souvent critiquée par ceux qui briguent la place de candidat de la droite et du centre pour 2017, Nathalie Kosciusko-Morizet juge le monde politique "conformiste". "Si on continue avec comme objectif de faire juste un peu mieux avec comme objectif pour 2017 de bénéficier d'un mouvement de balancier, d'un rejet de François Hollande, si on attend ça 2017, ce sera la dernière fois. Et le coup d'après, ce sera le Front national. Et ça je ne veux pas."