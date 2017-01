CONFIDENTIELS RTL - La réunion du groupe socialiste au Palais-Bourbon a viré à la crise de nerfs, mardi 10 janvier. Au cœur des bisbilles : Emmanuel Macron.

> Primaire de la gauche : quand Malek Boutih voit rouge à l'Assemblée Crédit Image : STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Crédit Média : Pauline De Saint-Rémy Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C’est une scène qui peut paraître anecdotique, mais qui en dit long sur la fébrilité ambiante au PS. Et notamment chez les soutiens de Manuel Valls. Mardi 10 janvier au matin, les députés socialistes se retrouvaient pour la première fois à l’Assemblée nationale depuis la trêve de Noël, en présence de Bernard Cazeneuve. Olivier Faure, le tout nouveau président du groupe - qui dressait la liste des questions qui devaient être posées l’après-midi en séance -, a alors annoncé que le député Christophe Castaner prendrait la parole au nom du groupe. A priori rien de plus banal comme annonce.



Sauf que Christophe Castaner est un soutien très actif d’Emmanuel Macron. Résultat : l’information, a priori anodine, a fait bondir une petite poignée de députés qui estiment qu’il n’a pas à s’exprimer au nom du groupe socialiste.

Celui qui a vu rouge notamment c’est le député Malek Boutih, qui est un soutien de Manuel Valls. D'après plusieurs témoins de la scène, il était très énervé. Le ton est monté assez vite. À tel point que deux députés - dont Patrick Mennucci, un proche de Vincent Peillon - ont à leur tour demandé la parole pour rappeler que les soutiens d’Emmanuel Macron n’ont pas été exclus du groupe socialiste et, au passage, que les députés dits "frondeurs", eux, s’en prennent régulièrement au gouvernement et qu'ils sont toujours là.



Pour finir, le premier secrétaire du parti, Jean-Christophe Cambadélis est lui-même est intervenu pour calmer le jeu. Il a rappelé son intention de déférer les soutiens d’Emmanuel Macron devant la commission nationale des conflits du PS après la primaire, mais pas plus tôt. Jean-Christophe Cambadélis n'insulte pas l'avenir.