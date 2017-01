VIDÉO - Le candidat à la primaire de la gauche, qui plaide pour l'augmentation des impôts des catégories les plus aisées, a ignoré une question d'Elizabeth Martichoux.

12/01/2017

Si la question est simple, la réponse paraît pourtant beaucoup plus compliquée. Benoît Hamon en a fait l'amère expérience lors du premier débat de la primaire de la gauche, jeudi 12 janvier. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui candidat à la primaire de la Belle Alliance populaire, souhaite augmenter les fonctionnaires, embaucher 37.000 enseignants ou encore augmenter de 10% les minimas sociaux.



Des mesures qu'il financerait grâce à l'augmentation des impôts pour les catégories les plus aisées. "L'impôt, les Français y consentent quand il est juste. Mais ce qui est injuste c'est que les grandes entreprises du CAC 40 paient 8% d'impôt sur les bénéfices des sociétés à raison de stratégies d'optimisation fiscale quand les PME paient beaucoup. Ce qui est injuste, c'est quand les classes moyennes paient des impôts quand les plus riches, eux aussi, trouve à échapper à l'impôt", déplore-t-il.



Mais c'est quoi être riche ? Face à Elizabeth Martichoux, Benoît Hamon balaie la question d'un revers de main. "Les réformes fiscales que je proposerai sont en cohérence avec l'analyse que je fais de la raréfaction du travail qui ne procède d'une réalité documentée, de rapports de l'OCDE, de multiples rapports qui montrent qu'il va y avoir une réalité de l'impact de la révolution numérique sur nos emplois. Il me semble que nous devons penser la fiscalité différemment", enchaîne-t-il sans jamais mettre un chiffre sur la richesse.