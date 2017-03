publié le 21/03/2017 à 13:45

"J'ai décidé d'apporter mon soutien à la démarche, au projet et donc à la candidature d'Emmanuel Macron", a annoncé Barbara Pompili mardi 21 mars sur franceinfo. La secrétaire d'État chargée des Relations internationales sur le climat et de la Biodiversité auprès de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, est la première membre du gouvernement à apporter ouvertement son soutien à l'ex-ministre de l'Économie. Elle a justifié son choix en expliquant que, selon elle, Emmanuel Macron était le plus à même de lutter contre le Front national.



Députée de la 2ème circonscription de la Somme, elle a été la première femme à (co)présider un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Présidence qu'elle quittera par la suite pour rejoindre le parti fondé par François de Rugy, "Écologistes!". Barbara Pompili a ensuite fait son entrée dans le gouvernement de Manuel Valls dans le cadre du remaniement ministériel du 11 février 2016. Un remaniement opéré par François Hollande qui, à l'époque, souhaitait élargir sa majorité dans la perspective de l'élection présidentielle alors que les écologistes avaient claqués la porte du gouvernement en 2014.

Une femme libre

Celle qui a annoncé soutenir Emmanuel Macron avait quitté le Parti Europe Écologie-Les Verts en septembre 2015, trois semaines après les départs de Jean-Vincent Placé et François de Rugy. Dans un entretien au Monde, la députée avait expliqué vouloir "reprendre [sa] liberté". En cause : le choix qu'avaient formulé les militants des Hauts-de-France de s'allier avec le Parti de gauche au premier tour des régionales de décembre 2015.

Cette fois, la secrétaire d'État a choisi de soutenir ouvertement le candidat "En Marche !" à l'élection présidentielle et ce malgré la demande du Premier ministre aux membres du gouvernement de ne pas opérer ce ralliement.