François Fillon se compare à Vercingétorix, Twitter lui rappelle Alésia

publié le 08/04/2017 à 13:13

François Fillon s'est essayé à une délicate comparaison à Clermont-Ferrand vendredi 7 avril. Malmené dans les sondages par Marine Le Pen et Emmanuel Macron et désormais au coude-à-coude avec Jean-Luc Mélenchon, le candidat Les Républicains ne veut pas faire des sondages sa Bible. Il n'en fallait pas plus à l'ancien premier ministre pour faire le lien entre sa campagne et le parcours de Vercingétorix, chef gaulois vainqueur de Jules César à Gergovie (52 av JC). "Là-bas, il y a quelques siècles, un rebelle gaulois, Vercingétorix, infligea une défaite magistrale à Jules César... qui était pourtant le favori des sondage !", s'est-il exclamé, devant environ 3.000 personnes.



Amusés ou interloqués, les internautes se sont moqués du parallèle réalisé par François Fillon. " Il faudra quand même que quelqu'un dise à #Fillon que #Vercingétorix a perdu au deuxième tour", claironne un twittos. Si Vercingétorix s'est bien imposé comme le rassembleur des peuples gaulois à Gergovie face à César, il fut livré aux Romains quelques mois plus tard à peine après sa défaite à Alésia en -52 avant J-C. Maintenu prisonnier six années durant, ce chef de la résistance des Gaulois a été exécuté à Rome à la suite du triomphe de César.



Il faudra quand même que quelqu'un dise à #Fillon que #Vercingetorix a perdu au deuxième tour. — Antoine Léaument f (@ALeaument) 8 avril 2017

Il a pas fini par baisser les armes et se rendre #Vercingétorix ? #Fillon — Clément Cusseau (@ClayMancuso) 8 avril 2017

Et #fillon a évoqué aussi l'épisode où #vercingetorix dépose les armes ? — Omer Loncours (@OmerLoncours) 8 avril 2017