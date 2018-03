publié le 29/07/2016 à 22:01

Nouvelle apparition médiatique d'Emmanuel Macron. Un peu plus de deux semaines après son meeting à La Mutualité, largement commenté par ses collègues du gouvernement et par le président de la République en personne le 14 juillet, le ministre de l'Économie annonce la fin de la grande marche, qui a débuté le 28 mai. Cette initiative, qui avait pour but de partir à la rencontre de 100.000 Français dans une vaste opération de porte-à-porte, prendra fin ce dimanche 31 juillet.



Le locataire de Bercy, qui maîtrise les codes de la communication, l'a annoncé lui-même dans une vidéo de 7 minutes publiée sur Youtube. Une vidéo, agrémentée d'images tournées sur les marchés et dans des immeubles, dans laquelle il se félicite. "On a souvent parlé en France de faire de la politique différemment, du fait qu'il fallait écouter les gens. On ne l'a pas dit, on l'a fait et nous continuerons à le faire."

Vers un deuxième meeting ?

Et maintenant ? "Nous allons analyser les (25.000) questionnaires (remplis en France, en Outre-mer et à l'étranger, ndlr), une matière vivante extraordinaire avec des retours d'expérience. Les prochaines semaines vont nous permettre d'en tirer les enseignements. Ces enseignements, je viendrai les expliquer à l'automne." Un indice tendant vers la tenue d'un deuxième meeting ? Cela n'est pas clairement précisé.



Je viendrai vous voir Emmanuel Macron, ministre de l'Économie et leader du mouvement "En Marche!" Partager la citation





Pour l'heure, Emmanuel Macron s'engage à mener, lui aussi, son tour de France, quelques jours après la fin de celui des cyclistes. "Je viendrai vous voir. Je me replongerai dans le pays pour entendre, comprendre, échanger." Emmanuel Macron entend aussi s'adresser "aux dizaines de milliers" de militants d'"En marche !", leur demander quel est leur "rapport avec l'action politique, la transformation politique" afin de faire le "bilan de la France" et de "construire le plan de transformation du pays". Tous ces projets sont-ils compatibles avec un maintien dans le gouvernement de Manuel Valls et une volonté de soutenir François Hollande en 2017 ?Encore une fois, la réponse se fait attendre.